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VAR спас "Зенит" от потери очков в матче с аутсайдером РПЛ

Первый матч на "Газпром-арене" после возобновления чемпионата закончился победой хозяев поля 2:1.

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Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" победил самарские "Крылья Советов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Счёт в матче открыли гости поля, забив красивый гол головой. Автором стал Глушенков.

Лишь во втором тайме "Зенит" смог забить два гола с пенальти. Дубль на счету у капитана сборной России Артёма Дзюбы.

В концовке матча "Крылья Советов" сравняли счёт, но судья после долгих переговоров и просмотра VAR отменил гол.

Таким образом, "Зенит" одерживает дома волевую победу со счётом 2:1 и добавляет в свою копилку ещё три очка.

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