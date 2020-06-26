VAR спас "Зенит" от потери очков в матче с аутсайдером РПЛ

Петербургский "Зенит" победил самарские "Крылья Советов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Счёт в матче открыли гости поля, забив красивый гол головой. Автором стал Глушенков.

Зиньковский отлично подал, а Глушенков классно пробил головой 🔥



Смотри, как «Крылья» открыли счет в матче:https://t.co/nEwH755Mgo pic.twitter.com/Eesr7LuaOp — Матч ТВ (@MatchTV) June 26, 2020

Лишь во втором тайме "Зенит" смог забить два гола с пенальти. Дубль на счету у капитана сборной России Артёма Дзюбы.

В концовке матча "Крылья Советов" сравняли счёт, но судья после долгих переговоров и просмотра VAR отменил гол.