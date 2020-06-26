VAR спас "Зенит" от потери очков в матче с аутсайдером РПЛ

Петербургский "Зенит" победил самарские "Крылья Советов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Счёт в матче открыли гости поля, забив красивый гол головой. Автором стал Глушенков.
Зиньковский отлично подал, а Глушенков классно пробил головой 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) June 26, 2020
Смотри, как «Крылья» открыли счет в матче:https://t.co/nEwH755Mgo pic.twitter.com/Eesr7LuaOp
Лишь во втором тайме "Зенит" смог забить два гола с пенальти. Дубль на счету у капитана сборной России Артёма Дзюбы.
В концовке матча "Крылья Советов" сравняли счёт, но судья после долгих переговоров и просмотра VAR отменил гол.
Таким образом, "Зенит" одерживает дома волевую победу со счётом 2:1 и добавляет в свою копилку ещё три очка.