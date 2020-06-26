Роспотребнадзор не принял предложения РПЛ. Что теперь будет с "Оренбургом", "Динамо" и "Ростовом"?

"Оренбург" — "Краснодар"

Матч "Оренбурга" с "Краснодаром" не состоится. Об этом уже объявила лига. Вероятнее всего, оренбуржцам будет засчитано техническое поражение (0:3).

— "Оренбург" проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против "Краснодара", так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке, — пояснил президент Российской премьер-лиги Прядкин.

"Ростов" — "Арсенал"

"Ростов" ждёт разрешения от местного Роспотребнадзора, чтобы выпустить игроков основного состава, которые здоровы. Игроки сдали несколько тестов, все они отрицательные.

— "Ростов" сообщил лиге о готовности провести матч против "Арсенала", который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учётом вышесказанного мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами, — пояснил Прядкин.

"Динамо" — ЦСКА

Матч "Динамо" — ЦСКА состоится, но, кто сыграет от бело-голубых, пока не известно. Клуб надеется получить разрешение у Роспотребнадзора Московской области играть основному составу.