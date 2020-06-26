Каким был мир, когда "Ливерпуль" в последний раз выиграл чемпионат Англии

АПЛ ещё даже не существовала. Тогда это был просто чемпионат Англии по футболу. Знаменитую лигу создали только в 1992 году.
Десятилетнего Стивена Джеррарда только-только взяли в детскую команду "Ливерпуля". Легендарный капитан провёл в клубе 17 лет в качестве игрока, но так и не смог выиграть АПЛ.
Родилось всего пять игроков из действующего состава "Ливерпуля"
Пятилетний Роналду и трёхлетний Месси делали первые шаги в футболе
Действующий чемпион России по футболу "Зенит", который сейчас в шаге от второго титула подряд, к 1990 году имел лишь одну золотую медаль, завоёванную в 1984 году
Скончались Эдуард Стрельцов и Лев Яшин
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Компания Apple представила компьютер Macintosh Classic. Первый iPod появился через 11 лет, iPhone — через 17
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