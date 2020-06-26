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Каким был мир, когда "Ливерпуль" в последний раз выиграл чемпионат Англии

"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии по футболу. Последняя победа легендарного клуба пришлась на 1990 год. С тех пор многое в мире изменилось.

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Фото © Twitter / LFC

АПЛ ещё даже не существовала. Тогда это был просто чемпионат Англии по футболу. Знаменитую лигу создали только в 1992 году.

Фото © AP / TASS / Jon Super

Десятилетнего Стивена Джеррарда только-только взяли в детскую команду "Ливерпуля". Легендарный капитан провёл в клубе 17 лет в качестве игрока, но так и не смог выиграть АПЛ.

Фото © PA Photos

Родилось всего пять игроков из действующего состава "Ливерпуля"

Фото © Twitter / James Milner

Пятилетний Роналду и трёхлетний Месси делали первые шаги в футболе

Фото © talksport.com

Действующий чемпион России по футболу "Зенит", который сейчас в шаге от второго титула подряд, к 1990 году имел лишь одну золотую медаль, завоёванную в 1984 году

Фото © fc-zenit.ru

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Фото © Фотохроника ТАСС / Сергей Величкин

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

СССР ещё существовал. До распада оставалось полтора года

Фото © Фотохроника ТАСС / Юрий Лизунов

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