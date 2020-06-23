Бриллиант возвращается! Пуарье вновь собирается устроить погоню за Хабибом

Недавний соперник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Дастин Пуарье возвращается в клетку после разгромного поражения Орлу. Данное противостояние в рамках главного события бойцовского шоу UFC on ESPN 12 определит следующего претендента на пояс чемпиона организации в лёгком весе (70,3 кг).

Дастин Пуарье (25–6–0) до встречи с Хабибом Нурмагомедовым шёл на победной серии из пяти поединков. В период с февраля 2017 года по сентябрь 2019-го Бриллиант нанёс поражения таким топовым соперникам, коими безусловно являются Джим Миллер, Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, Эдди Альварез и Макс Холлоуэй.

Внушительное достижение, но ещё гораздо отраднее то, что Петтиса, Гэтжи и Альвареза Пуарье и вовсе досрочно финишировал. В поединке против Макса Холлоуэя Дастин завоевал пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе. Но встреча с Хабибом обернулась для американского спортсмена настоящим фиаско. Россиянин полностью смог деклассировать претендента, завершив поединок удушающим приёмом в третьем раунде.

Болезненное поражение в бою с непобеждённым чемпионом заметно подкосило Пуарье, ставшего даже размышлять о выходе на пенсию. Но спустя почти год огонь вернулся в глаза Дастина и он вновь готов попытать себя в походе за золотом.

Дэн Хукер (20–8–0) в декабре 2018 года проиграл нокаутом бразильскому панчеру Эдсону Барбозе. Поражение стоило новозеландцу винстрика из четырёх поединков, заметно отбросив бойца от титульной гонки. Но, сделав верные выводы, Дэн вновь вернулся на победную стезю, выиграв три боя кряду.

Джеймс Вик, Эл Яквинта и Пол Фелдер пали жертвами огневой мощи Хукера. Впрочем, крайний поединок против Фелдера получился крайне упорным, и, по мнению многих фанатов ММА и экспертов, Пол в той схватке как минимум не проиграл…

Для Пуарье этот поединок — прекрасная возможность вновь о себе заявить и выйти в случае победы если не сразу на Нурмагомедова, то как минимум на Тони Фергюсона или даже Конора Макгрегора. Успех в бою с этими ребятами — железный аргумент на получение статуса претендента номер один!

С другой стороны, даже если Бриллиант в обозримом будущем получит второй шанс в поединке с Хабибом, то чего нового он сможет там показать? Ровным счётом ничего… Хукер и вовсе очень далёк от титульных интриг, и рассматривать новозеландца реально в качестве претендента даже в случае яркой победы 28-го числа явно пока нельзя…

Что касается шансов, то побольше их у более опытного и матёрого Пуарье. Но мы не знаем, каким он предстанет в клетке после сокрушительного поражения Орлу… Забрал ли дагестанец душу Дастина или Бриллиант стал только сильнее — мы узнаем этим воскресным утром.

Из других противостояний ивента UFC on ESPN 12 отметим бой в полусреднем весе (77,1 кг) между харизматичным Майком Перри и Мики Галлом.

Оба бойца не решают каких-либо, так сказать, турнирных задач, выходя на этот бой без груза ответственности. Оба спортсмена любят яркую, размашистую, бескомпромиссную драку в клетке, и что-то подсказывает, что это противостояние получит награду "Бой вечера".