Это фиаско, братан! Почему Волков провалил важный бой в UFC?

Увы, Драго проиграл безвольно Кёртису Блейдсу, оставив впечатление абсолютно не готового к поединку спортсмена. До начала схватки у поклонников российского бойца была призрачная надежда, что, несмотря на скомканные условия подготовки в "закрытой Москве", Александр вместе со своим бессменным тренером Тарасом Кияшко способен удивить мир!

Надежда была либо на быстрый нокаут в начале схватки, пока Волков свеж, либо, наоборот, на благоприятную развязку в поздних раундах в виде расправы над уже обессиленным Кёртисом. Ну или, в конце концов, на осторожную работу на очки, в ходе которой уступающий в росте американец попросту не сможет подойти к москвичу и будет нещадно отхватывать в стойке…

Но для реализации каждого из этих геймпланов Драго нужен был запас топлива. Как раз таки его в бензобаке у россиянина и не оказалось. Александр на протяжении всего пятираундового боя выглядел медленным, осторожным и попросту растренированным атлетом. Удары Волкова абсолютно не таили угрозы, напоминали, скорее, тычки пришедшего на первую в своей жизни тренировку юноши…

До боя Блейдс обещал швырять соперника, словно тряпичную куклу. Своё слово американец сдержал, оформив первый тейкдаун уже на седьмой секунде. Весь первый раунд Кёртис провёл за спиной москвича, атакуя оппонента ударами коленей по бёдрам и кулаками по лицу.

Вторую пятиминутку афроамериканец начал с серии ударов в стойке, сменившейся ожидаемым переводом в партер. На этот раз Блейдс зарабатывал судейские очки, сидя на сопернике, а не находясь позади него…

Аналогичная ситуация с борцовским доминированием Бритвы продолжилась и в третьем раунде, по итогам которого стало ясно: по очкам Волкову уже не победить! Расчёт на нокаут? Это было слишком наивным… К удивлению, даже в редкостные моменты поединка в стойке базовый каратист Александр ничем не превосходил оппонента, раз за разом пропуская правый оверхенд.

Более-менее что-то похожее на волю к победе Драго продемонстрировал в конце четвёртого раунда. Тут была и серия ударов, и даже тейкдаун. Но не более того…

Полностью обессиленный, Блейдс смог даже в пятом раунде навязать россиянину свой рисунок боя, контролируя противника в клинче и затем в партере.

Самым забавным эпизодом встречи стал момент, когда пытавшийся посадить на пятую точку Волкова Кёртис пропустил несколько практически безамплитудных ударов в клинче, что сподвигло Александра посмотреть на рефери взглядом, мол, почему не останавливаешь бой.

Блейдс одержал уверенную победу по очкам, доведя свою победную серию до четырёх поединков. Волков после сегодняшнего фиаско наверняка будет отброшен с седьмой строчки рейтинга, и пока что о титульных амбициях стоит забыть. Кормье, Миочич, Нганну… На сегодняшний день Александру им нечего предложить.

Результаты турнира

Основной кард:

Лёгкий вес: Джим Миллер победил Рузвельта Робертса сдачей соперника (рычаг локтя), 2:25, раунд 1;

Полусредний вес: Белал Мухаммад победил Лаймана Гуда единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Женщины, легчайший вес: Ракель Пеннингтон победила Марион Рено единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Полулёгкий вес: Джош Эмметт победил Шейна Бургоса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27);