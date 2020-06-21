Драки с гонщиками и хамство на трассе. Шумахер не так идеален, как вы думаете

Чемпионство с душком

Первый же чемпионский титул Шумахера в "Формуле-1" был добыт не совсем по-спортивному. Перед финальной гонкой сезона немецкий гонщик имел преимущество в одно очко над своим единственным конкурентом. Однако по ходу заезда Михаэль вылетел с трассы и разбил машину, ударившись о стену. Однако, увидев, что мимо сейчас будет проноситься Дэймон Хилл, он вернулся на трассу и направил свой болид прямиком на машину соперника. Как итог — столкновение, из-за которого оба претендента на титул сошли с дистанции. Шумахер выиграл чемпионство, сохранив преимущество в одно очко.

Позорная дисквалификация

Точно такая же ситуация, но уже с другими последствиями, произошла в последней гонке сезона 1997 года. Расклад был такой же: одно очко преимущества над главным конкурентом. Но этот конкурент, канадец Жак Вильнёв, по ходу заезда предпринял дерзкую попытку обгона, а Шумахер не придумал ничего лучше, чем ударить болид соперника. Однако всё пошло не по сценарию Михаэля: его Ferrari получил фатальные повреждения и застрял в гравии, а Вильнёв на своём Williams доехал до финиша на третьем месте и стал чемпионом мира. Более того, на этот раз никто не стал закрывать глаза на неспортивные манёвры Шумахера: его дисквалифицировали и сняли все очки, набранные за сезон.

"Ты хотел убить меня!"

Во время сумасшедшего Гран-при Бельгии 1998 года претендент на очередное чемпионство Михаэль Шумахер лидировал и готовился обогнать на круг Дэвида Култхарда из McLaren. Обычно в таких случаях отстающие пилоты сами уходят в сторону, чтобы не мешать лидерам, но британец этого не делал на протяжении трёх кругов. Потом он внезапно замедлился, а Шумахер не успел этого увидеть из-за плохой видимости на трассе. Случилось столкновение, из-за которого Ferrari Шумахера потерял колесо. Немец каким-то образом сумел добраться до боксов даже на трёх колёсах, но там стало ясно, что заезд он продолжить не может. Тогда разъярённый Шумахер побежал в боксы, чтобы выяснить отношения с Култхардом по-мужски. Он крикнул англичанину: "Ты хотел убить меня!" — и собирался уже пустить в ход кулаки, но механики остановили драку. В том числе из-за этого инцидента Шумахер в том году проиграл титул чемпиона партнёру Култхарда Мике Хаккинену.

Драки с Сенной и Райкконеном

У Шумахера часто случались конфликты с другими гонщиками, и, как правило, причиной становился его пилотаж. На заре карьеры немца в "Формуле-1" на него откровенно "наезжал" легендарный бразилец Айртон Сенна, которому не нравилась хамская манера езды Шумахера. Годы спустя на Михаэля (уже шестикратного чемпиона) с гневом обрушился юный Кими Райкконен, который считал немца своим кумиром, но был разочарован его действиями на трассе. Впоследствии вышло так, что финн стал преемником немца в Ferrari и принёс итальянской конюшне единственный титул за последние 15 лет.

Наглый трюк в Монако

Фото © Rainer Jensen / DPA / PHOTAS

Сложнейшая городская трасса в Монако — одна из любимейших у Михаэля, он выиграл гонку в княжестве целых пять раз. Однако в 2006 году Шумахер отметился на ней очередным грязным манёвром. Немец показывал лучшее время по ходу квалификации, но во время очередного круга не справился с управлением, его машину развернуло. Чтобы помешать остальным гонщикам перебить его рекорд, Шумахер оставил болид стоять прямо посреди трассы и таким образом выиграл квалификацию. Однако судьи сразу раскусили подлый замысел семикратного чемпиона, аннулировали его время и отправили стартовать с последнего места.