Первый после Шумахера. Кто такой Кими Райкконен

Сегодня своё 39-летие отмечает самый возрастной в настоящий момент гонщик "Формулы-1" Кими Райкконен. Лайф вспоминает главные вехи карьеры одного из лучших пилотов первого десятилетия XXI века.

Кими Райкконен достаточно удачно дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году за команду "Заубер". Уже следующий сезон он начал в "Макларене", который представлял до 2006 года. После завершения карьеры Михаэля Шумахера его место в "Феррари" занял как раз амбициозный Райкконен. И уже в первом сезоне за итальянскую команду он выиграл чемпионат. Теперь Райкконен является первым и пока единственным после выдающегося Шумахера гонщиком, кто смог сделать "Феррари" чемпионом.

Драка с Шумахером

Шумахер и Райкконен Фото: © f1.com

В 2003 году многие с удовольствием наблюдали за противостоянием опытного Михаэля Шумахера и молодого и дерзкого Райкконена. А соревновались они не только на трассе, но и за её пределами. Один раз дело даже дошло до драки. После Гран-при Японии, где Кими упустил победу в чемпионате, он подошёл выяснять отношения к Михаэлю, который уже был звездой "Королевских гонок". Финн и немец на эмоциях пустили в ход кулаки.

Сам же Шумахер, несмотря на стычки с Райкконеном, как о гонщике отзывался о нём очень хорошо.

Уход из "Формулы-1" и возвращение

После успешного старта в "Феррари" в дальнейшем его результаты были не столь впечатляющие. В 2010-м он уступил своё место испанцу Фернандо Алонсо. Предложений от других команд не поступало, и финн вынужден был покинуть Ф1.

Фото: © AP

Два года Кими выступал в WRC (чемпионат мира по ралли), пока его не пригласили в "Лотус". И вновь он удачно провёл сезон в новой для себя команде, став бронзовым призёром по итогу года. В 2014 году Райкконен вернулся в команду "Феррари", за которую выступает до настоящего момента.

Рекорды

Президент РФ Владимир Путин и Райкконен на Гран-при в Сочи. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Райкконен — один из самых талантливых гонщиков в истории. За своё хладнокровие и стратегию на трассе его даже прозвали "ледяным человеком". И, несмотря на возраст, он продолжает устанавливать рекорды. Так, на недавнем Гран-при Италии Кими проехал самый быстрый круг (1.19,119) в истории "Формулы-1", побив рекорд Хуана-Пабло Монтойи на "Монце".

Кроме того, он является самым возрастным гонщиком, кто смог завоевать поул-позишен, после Найджела Мэнселла.

Будущее Кими

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов