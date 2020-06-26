Российский истребитель поднялся в воздух для перехвата американских самолётов-разведчиков

Российский военный истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота 26 июня был поднят в воздух, чтобы осуществить перехват самолётов-разведчиков ВВС США.

Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря.

По данным российского военного ведомства, экипаж Су-30 идентифицировал разведчиков как патрульный самолёт Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135 ВВС США, которые немедленно изменили направление полёта в сторону от государственной границы РФ.

— Полёт российского боевого самолёта проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — отметили в Минобороны России.