В Уфе более 500 специалистов приняли участие в Параде медработников — видео

Видео предоставлено Лайфу Пресс-службой Главы Республики Башкортостан

В Уфе прошёл Парад медицинского работника, участие в котором приняли 500 представителей отрасли. Акция была приурочена к профессиональному празднику всех медиков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что важнейшее значение профессии медиков показала ситуация с распространением коронавируса в мире и регионе. Во многом благодаря усилиям врачей удалось не допустить массового распространения инфекции в республике.

Перед шествием на шести городских площадках прошло вручение государственных и республиканских наград, а после состоялся сам парад. Его участники прошли по улице Заки Валиди от Башдрамтеатра до Конгресс-холла Торатау. К собравшимся обратился глава Башкирии Радий Хабиров.

— Сегодня мы пригласили вас сюда только для одного — чтобы сказать вам огромное спасибо. Для того чтобы от имени более 4 млн жителей нашей республики выразить вам слова глубокого уважения и благодарности за всё то, что вы делаете, — отметил Хабиров.

Глава региона также отметил, что опыт работы с вирусом, который применён в Башкирии, был отмечен Правительством РФ, а глава государства наградил сразу более 120 медицинских работников за самоотверженность и профессионализм.