Вирусолог рассказал, чем вторая волна CoViD-19 будет отличаться от первой

Если вторая волна коронавирусной инфекции придёт, то она однозначно будет слабее предыдущей, заявил Ura.ru доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он объяснил, что, проходя через человеческую популяцию, вирус меняется, но ослабевает.

— Это известный феномен, характерный для вирусных эпидемий. Плюс в популяции появляется иммунная прослойка людей, которые перенесли вирус на ногах. Это обстоятельство затрудняет создание второй серьёзной волны, — пояснил специалист.