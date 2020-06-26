Пилот-герой Юсупов попросил Путина о возможности регистрации всех граждан на вывозные рейсы — видео

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Герой России Дамир Юсупов рассказал президенту РФ, как осуществлял эвакуационные рейсы граждан из-за рубежа, и обратился к Владимиру Путину с просьбой о возможности регистрации на вывозные рейсы всех россиян, а не только жителей определённых регионов. Российский лидер подчеркнул, что соответствующая работа будет продолжена и на родину вернутся все, кто этого захочет.

— В настоящее время за границей находится более 50 тысяч россиян и попасть на такие вывозные рейсы не так легко, потому что регистрируют на них только граждан определённых регионов. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вашего поручения о том, чтобы соответствующие органы рассмотрели возможность вывоза наших соотечественников и регистрации на такие рейсы всех граждан, независимо от того, в каком регионе они проживают, — обратился Юсупов к Путину.

Глава России поблагодарил пилота за работу и отметил, что всех вывозимых граждан было невозможно разместить в Москве на 14-дневный карантин, поэтому и было принято решение о ряде определённых регионов.

— Мы же не можем своих граждан за границей оставить, поэтому эта работа будет продолжена. Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех местах, куда они возвращаются, — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов в Россию до 1 июля. Всего запланировано 32 перелёта из разных стран мира.