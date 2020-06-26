Несколько человек пострадали при нападении в центре Глазго

На месте работают медики и полицейские.

"Police are dealing with an incident in central Glasgow" https://t.co/ygSplnuPKI — Bored isolation crone Cara🌹🌍🌄🐇🌱 (@CaraZebraBee) June 26, 2020

Несколько человек пострадали в результате нападения с применением холодного оружия в центре шотландского города Глазго. Об этом информирует телеканал Sky News.

— Поступают сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия, — сказал в эфире корреспондент Sky News. Свидетельница инцидента сообщила по меньшей мере о троих пострадавших, которым оказывалась медпомощь рядом с одной из гостиниц.

Major Incident in Glasgow city centre armed Police #Glasgow pic.twitter.com/SVba5VQgNk — RyanGLA (@RyanGLA1) June 26, 2020