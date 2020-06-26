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Регион
Опубликовано 26 июня 2020, 16:25

Несколько человек пострадали при нападении в центре Глазго

На месте работают медики и полицейские.

Несколько человек пострадали в результате нападения с применением холодного оружия в центре шотландского города Глазго. Об этом информирует телеканал Sky News.

Поступают сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия, — сказал в эфире корреспондент Sky News. Свидетельница инцидента сообщила по меньшей мере о троих пострадавших, которым оказывалась медпомощь рядом с одной из гостиниц.

На месте инцидента находятся медики и полиция. Правоохранители сообщают, что стражи правопорядка разбираются с произошедшим и сейчас угрозы для жизни людей нет. При этом, по данным СМИ, ранение получил один полицейский.

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Аннa Харитонова
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