Несколько человек пострадали при нападении в центре Глазго

"Police are dealing with an incident in central Glasgow" https://t.co/ygSplnuPKI— Bored isolation crone Cara🌹🌍🌄🐇🌱 (@CaraZebraBee) June 26, 2020
Несколько человек пострадали в результате нападения с применением холодного оружия в центре шотландского города Глазго. Об этом информирует телеканал Sky News.
— Поступают сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия, — сказал в эфире корреспондент Sky News. Свидетельница инцидента сообщила по меньшей мере о троих пострадавших, которым оказывалась медпомощь рядом с одной из гостиниц.
Major Incident in Glasgow city centre armed Police #Glasgow pic.twitter.com/SVba5VQgNk— RyanGLA (@RyanGLA1) June 26, 2020
На месте инцидента находятся медики и полиция. Правоохранители сообщают, что стражи правопорядка разбираются с произошедшим и сейчас угрозы для жизни людей нет. При этом, по данным СМИ, ранение получил один полицейский.
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