"Вы мой самый любимый президент". Собравшая для семей медиков 4,5 млн ветеран ВОВ поблагодарила Путина за парад

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Пенсионерка Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с волонтёрами — участниками акции #МыВместе поблагодарила его за проведение парада, приуроченного к 75-летию Победы.

— Вы самый мой любимый президент. Я всегда верила, что у нас будет парад, и он состоялся. Я с таким удовольствием смотрела этот парад и радовалась, что такая у нас техника, такая выправка у военных, — отметила она.

Корнева выразила мнение, что, если бы 75 лет назад была такая армия, "никто бы на нас не напал".

Пенсионерка рассказала, что её семье удалось собрать 4,5 миллиона на помощь семьям российских врачей, умерших от коронавирусной инфекции. Средства уже направили 143 семьям. Так как пандемия ещё не окончилась, сбор не прекращают.

Обращаясь к главе государства, она отметила, что под Петербургом строится центр для детей-инвалидов "Сердце", однако средств на завершение строительства объекта не хватает. В связи с этим она попросила президента оказать поддержку проекту. Российский лидер поблагодарил пенсионерку, пожелал ей успехов и пообещал выполнить её просьбу.

— Что касается центра "Сердце" — конечно, поможем в строительстве и организации работы. Даже не сомневайтесь. Всё сделаем, — заявил он.