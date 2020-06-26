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Хинштейн о разблокировке Telegram: Никто не "прогнулся", просто победил здравый смысл

Гость шоу "Дайте сказать" уверен, что затея с ограничением работы мессенджера в нашей стране изначально была не очень продуманна.

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Александр Хинштейн в шоу "Дайте сказать"

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о разблокировке Тelegram в России. По его словам, изначально затея Роскомнадзора по ограничению работы мессенджера выглядела не очень продуманной, учитывая, что имеющимися техническими способами этого добиться было невозможно. Но и отступать государству, по мнению Хинштейна, было не с руки, поэтому нужен был компромисс.

- Я думаю, что никто не прогнулся. Думаю, что победил здравый смысл, и это очень хорошо, - заявил он в шоу "Дайте сказать". - Нашли тот компромиссный выход, который позволил всем сторонам сохранить лицо: "Телеграму" с одной стороны не показать, что их сломали, прогнули, и государству со своей стороны, что оно не просто смирилось с невозможностью получить то, что хотело.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Александром Хинштейном смотрите здесь.

Напомним, в России с апреля 2018 года за невыполнение требований по предоставлению ключей шифрования "Телеграм" заблокировали, однако во время пандемии коронавируса стали использовать мессенджер для распространения официальной информации. В связи с этим в Госдуму даже внесли законопроект о разблокировке "Телеграма". 18 июня Роскомнадзор принял решение снять ограничения в доступе к мессенджеру, создатель которого — Павел Дуров — поздравил россиян с этим событием.

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