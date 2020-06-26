Хинштейн о разблокировке Telegram: Никто не "прогнулся", просто победил здравый смысл

Александр Хинштейн в шоу "Дайте сказать"
Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о разблокировке Тelegram в России. По его словам, изначально затея Роскомнадзора по ограничению работы мессенджера выглядела не очень продуманной, учитывая, что имеющимися техническими способами этого добиться было невозможно. Но и отступать государству, по мнению Хинштейна, было не с руки, поэтому нужен был компромисс.
- Я думаю, что никто не прогнулся. Думаю, что победил здравый смысл, и это очень хорошо, - заявил он в шоу "Дайте сказать". - Нашли тот компромиссный выход, который позволил всем сторонам сохранить лицо: "Телеграму" с одной стороны не показать, что их сломали, прогнули, и государству со своей стороны, что оно не просто смирилось с невозможностью получить то, что хотело.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Александром Хинштейном смотрите здесь.
Напомним, в России с апреля 2018 года за невыполнение требований по предоставлению ключей шифрования "Телеграм" заблокировали, однако во время пандемии коронавируса стали использовать мессенджер для распространения официальной информации. В связи с этим в Госдуму даже внесли законопроект о разблокировке "Телеграма". 18 июня Роскомнадзор принял решение снять ограничения в доступе к мессенджеру, создатель которого — Павел Дуров — поздравил россиян с этим событием.
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