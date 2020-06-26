Учёные развеяли миф о комарах – переносчиках коронавируса

Коронавирус не может передаваться с помощью комаров. Такие выводы сделали учёные из Национального института здравоохранения Италии, сообщает Medical Xpress .

В ходе исследования специалисты выяснили, что вирус, который передаётся насекомому через кровь, не способен к дальнейшему размножению.

Кроме того, учёные сослались на отчёт ВОЗ, согласно которому кровососущие не могут быть переносчиками коронавируса. Отмечается, что речь не только об обычных комарах, но и о тигровых — переносчиках вируса денге и других болезней.