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Учёные развеяли миф о комарах – переносчиках коронавируса

CoViD-19 в основном передаётся воздушно-капельным путём.

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Коронавирус не может передаваться с помощью комаров. Такие выводы сделали учёные из Национального института здравоохранения Италии, сообщает Medical Xpress.

В ходе исследования специалисты выяснили, что вирус, который передаётся насекомому через кровь, не способен к дальнейшему размножению.

Кроме того, учёные сослались на отчёт ВОЗ, согласно которому кровососущие не могут быть переносчиками коронавируса. Отмечается, что речь не только об обычных комарах, но и о тигровых — переносчиках вируса денге и других болезней.

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