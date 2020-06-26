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ВОЗ назвала лидирующих производителей вакцин от коронавируса, которые уже тестируются на людях

Всего уже около 200 препаратов, которые находятся на разных стадиях испытаний.

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Фото © Pixabay

Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от коронавируса, которые проходят клинические испытания на людях. Об этом сообщила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан на брифинге в Женеве.

Судя по тому, на какой они находятся стадии, я думаю, что они, возможно, являются лидирующими кандидатами. Потому что, как вы знаете, они перешли на вторую стадию тестов, и очень скоро мы сможем увидеть результаты исследований на людях, — цитирует её РИА "Новости".

По словам главного исследователя ВОЗ, на вторую фазу испытаний также в скором времени перейдёт биотехнологическая компания США Moderna. Сумия Сваминатан отметила, что на сегодняшний день всего около 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе. Отмечается, что к этому привело снятие ограничений. В 11 странах число новых случаев CoViD-19 увеличилось настолько, что система здравоохранения там может рухнуть.

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