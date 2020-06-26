Голикова сообщила, сколько выпускников в этом году планируют сдавать ЕГЭ

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 600 тысяч выпускников этого года будут сдавать ЕГЭ. Об этом она заявила на совещании по вопросам готовности к проведению экзамена и детской летней оздоровительной кампании.

По словам Голиковой, на участие в Едином госэкзамене заявлено 713 673 человека, из которых 620 543 — это выпускники 2020 года. Она уточнила, что численность участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья составляет 6592 человека.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что Рособрнадзор совместно с Минпросвещения и Роспотребнадзором должен обеспечить мониторинг подготовки российских регионов к проведению экзамена с учётом эпидемиологической ситуации в субъектах РФ. Она подчеркнула, что с 1 июля Рособрнадзор обязан каждую неделю докладывать в правительство страны о результатах мониторинга.

Голикова также добавила, что на 23 июня детская летняя оздоровительная кампания уже стартовала в Сахалинской области, Красноярском крае, Бурятии, Иркутской и Ленинградской областях. А к июлю планируют возобновить работу лагеря в Башкортостане, Карелии, Краснодарском крае, Белгородской, Вологодской, Кировской, Костромской, Оренбургской и Ростовской областях.