В Петербурге ребёнок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку

В Петроградском районе Санкт-Петербурга малышка 2013 года рождения выпала из окна квартиры и получила серьёзные травмы. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что инцидент произошёл 25 июня. Родители девочки не заметили, как она опёрлась на москитную сетку, которая не выдержала её веса. В результате ребёнок выпал с третьего этажа. На место происшествия немедленно прибыли врачи скорой помощи. Медики отвезли пострадавшую в больницу.