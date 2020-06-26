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В Петербурге ребёнок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку

Состояние пострадавшей девочки оценивается как тяжёлое.

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Фото © ТАСС / Пименов Роман

В Петроградском районе Санкт-Петербурга малышка 2013 года рождения выпала из окна квартиры и получила серьёзные травмы. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что инцидент произошёл 25 июня. Родители девочки не заметили, как она опёрлась на москитную сетку, которая не выдержала её веса. В результате ребёнок выпал с третьего этажа. На место происшествия немедленно прибыли врачи скорой помощи. Медики отвезли пострадавшую в больницу.

В данный момент специалисты оценивают состояние ребёнка как тяжёлое.

Правоохранительными органами проводится проверка по факту происшествия.

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