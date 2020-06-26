Семья Захарова опровергла сообщение о требовании с Ефремова компенсации в 150 миллионов рублей

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Александр Добровинский заявил, что потерпевшая сторона не требовала от артиста никаких компенсаций. Об этом сообщает ТАСС.
— Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес, — сказал Добровинский.
Он добавил, что не было ни встречи с представителями актёра, ни тем более каких-либо требований. Добровинский напомнил, что родственники Захарова изначально отвергали любую внесудебную компенсацию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что семья погибшего в ДТП с участием актёра требует от артиста 100–150 миллионов рублей в качестве компенсации. По словам правозащитника, в рамках уголовного дела речь может идти о сумме максимум в 800 тысяч рублей.
Напомним, поздно вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении за рулём джипа, пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.
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