Семья Захарова опровергла сообщение о требовании с Ефремова компенсации в 150 миллионов рублей

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Александр Добровинский заявил, что потерпевшая сторона не требовала от артиста никаких компенсаций. Об этом сообщает ТАСС.

— Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес, — сказал Добровинский.

Он добавил, что не было ни встречи с представителями актёра, ни тем более каких-либо требований. Добровинский напомнил, что родственники Захарова изначально отвергали любую внесудебную компенсацию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что семья погибшего в ДТП с участием актёра требует от артиста 100–150 миллионов рублей в качестве компенсации. По словам правозащитника, в рамках уголовного дела речь может идти о сумме максимум в 800 тысяч рублей.