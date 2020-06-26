"И в порно снялся бы". Бойфренд Бузовой рассказал, что не против прорекламировать презервативы

Возлюбленный Ольги Бузовой — блогер Давид Манукян — заявил, что готов принять предложение от бренда презервативов и прорекламировать средства контрацепции. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
— Это совершенно нормально. Ещё и в порно снялся бы, — сказал Манукян во время съёмок шоу "50 вопросов".
Блогер также в очередной раз опроверг слухи о том, что его роман с Бузовой напрямую связан с её популярностью. Манукян уверен, что люди, утверждающие, что ему нужен пиар, хотят задеть его и телеведущую.
Напомним, ранее рэпер Серёга совместно с бойфрендом Бузовой переиздал свой самый популярный хит "Чёрный бумер". Музыка в песне стала мелодичнее, а старые куплеты были заменены на новые, которые автор классического хита и Давид Манукян исполняют по очереди. Пользователи Сети восприняли ремикс неоднозначно.