Адвокат рассказал, как сердечный приступ Ефремова может повлиять на судебный процесс

Сердечный приступ, который случился у Михаила Ефремова, не станет смягчающим обстоятельством в ходе судебного процесса по делу о смертельной аварии, которую устроил артист в центре Москвы. Об этом рассказал юрист и адвокат Тимур Маршани, сообщает НСН.
— Смягчающим вину обстоятельством состояние здоровья не является. Есть перечень болезней, которые препятствуют отбыванию наказания, но сердечного приступа в их числе нет. Рассмотрение обстоятельств дела может быть перенесено или отложено, — отметил адвокат.
Маршани также добавил, что по запросу следователя будет даваться заключение врача о возможности Ефремова участвовать в допросах или очных ставках.
— Следователь будет изымать медицинскую карту, а врач определит степень возможности участия артиста в тех или иных следственных действиях. Сердечный приступ является диагностируемым заболеванием. Симулировать его невозможно, — подчеркнул юрист.
Ранее адвокат Михаила Ефремова — Эльман Пашаев— заявил, что у его подзащитного случился сердечный приступ. Он поведал, что актёр запретил вызывать врачей скорой помощи.
Напомним, авария в центре столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови артиста.
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