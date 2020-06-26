Адвокат рассказал, как сердечный приступ Ефремова может повлиять на судебный процесс

Сердечный приступ, который случился у Михаила Ефремова, не станет смягчающим обстоятельством в ходе судебного процесса по делу о смертельной аварии, которую устроил артист в центре Москвы. Об этом рассказал юрист и адвокат Тимур Маршани, сообщает НСН.

— Смягчающим вину обстоятельством состояние здоровья не является. Есть перечень болезней, которые препятствуют отбыванию наказания, но сердечного приступа в их числе нет. Рассмотрение обстоятельств дела может быть перенесено или отложено, — отметил адвокат.

Маршани также добавил, что по запросу следователя будет даваться заключение врача о возможности Ефремова участвовать в допросах или очных ставках.

— Следователь будет изымать медицинскую карту, а врач определит степень возможности участия артиста в тех или иных следственных действиях. Сердечный приступ является диагностируемым заболеванием. Симулировать его невозможно, — подчеркнул юрист.

Ранее адвокат Михаила Ефремова — Эльман Пашаев— заявил, что у его подзащитного случился сердечный приступ. Он поведал, что актёр запретил вызывать врачей скорой помощи.