Учёный рассказал, сколько вакцин потребуется для формирования иммунитета к коронавирусу у россиян

Для того чтобы у жителей России сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции, потребуется порядка 70 миллионов доз вакцины от заболевания. Об этом заявил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия-1".

— Будет определено количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надёжный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины, — сказал он.