Суд приговорил Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссёра Кирилла Серебренникова к условному сроку по делу "Седьмой студии". Ранее прокурор просил для него шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч. Другие фигуранты дела — продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин — тоже получили условку.

— Исправление Серебренникова, Итина и Малобродского ещё возможно без реального отбывания наказания, — решила судья.

Кирилл Серебренников приговорён к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Алексей Малобродский — к двум годам условно и 300 тысячам рублей штрафа. Юрий Итин — к трём годам условно и 200 тысячам штрафа. Кроме того, со всех троих взыскали 129 миллионов рублей ущерба по иску Минкультуры. Каждому из них также запретят занимать должности в учреждениях культуры.

Экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум назначен штраф в 100 тысяч рублей, но от уплаты её освободили из-за истечения срока давности.

Сегодня суд признал Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Самого режиссёра суд назвал "руководителем преступной группы", которая расхищала государственные деньги и пыталась обогатиться путём обмана сотрудников Минкультуры.