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Танцуют и заказывают еду. Пришедшие поддержать Серебренникова парализовали работу АЗС рядом с судом — видео

До 16:00 мск объявлен перерыв в заседании, на котором оглашают приговор по делу "Седьмой студии".

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Видео © LIFE

Пришедшие к зданию Мещанского суда в Москве поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова парализовали работу АЗС, расположенной поблизости. Заправку даже пришлось закрыть на полчаса.

Фото © LIFE

Собравшиеся устраивают танцы и заказывают еду, которую курьерам приходится доставлять, пробираясь сквозь толпу. До 16:00 мск судом объявлен перерыв в заседании, на котором оглашают приговор по делу "Седьмой студии".

Фото © LIFE

Кирилл Серебренников признан руководителем преступной группы, которая занималась расхищением государственных денег. Режиссёр вместе с генеральным продюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским и бывшим гендиректором этой организации Юрием Итиным совершили мошенничество, заявила судья. Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что дело Серебренникова является поводом для анализа расходования государственных средств в учреждениях культуры.

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