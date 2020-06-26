Танцуют и заказывают еду. Пришедшие поддержать Серебренникова парализовали работу АЗС рядом с судом — видео

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Пришедшие к зданию Мещанского суда в Москве поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова парализовали работу АЗС, расположенной поблизости. Заправку даже пришлось закрыть на полчаса.

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Собравшиеся устраивают танцы и заказывают еду, которую курьерам приходится доставлять, пробираясь сквозь толпу. До 16:00 мск судом объявлен перерыв в заседании, на котором оглашают приговор по делу "Седьмой студии".

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