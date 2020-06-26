"Времени мало". В Петербурге проведут концерт в поддержку врача с лейкозом

В Санкт-Петербурге 30 июня пройдёт благотворительный концерт в поддержку травматолога-ортопеда больницы Святого Георгия Александра Петрова, страдающего острым лимфобластным лейкозом. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
В мероприятии #helpДокторПетров примут участие местные инструменталисты и международные оперные звёзды. Хедлайнером гала-концерта станет коллектив "Сурганова & Оркестр".
Семья врача узнала о страшном диагнозе в ноябре прошлого года. У медика двое детей и жена Юлия, которая работает вместе с ним в одном лечебном учреждении. За годы работы супружеская пара спасла не одну жизнь, благодарные пациенты пытаются помочь семье.
Коварный недуг крайне агрессивен, химиотерапия оказалась бессильна. Единственной надеждой остаётся инновационный метод САR-Т-клеточной терапии, однако в России он пока не развит, поэтому супруги вынуждены копить на лечение за рубежом и надеяться на скорое открытие границ.
— У него осталось столько пациентов, все в шоке, звонят, спрашивают. Саша уверен, что мы выйдем из этой ситуации. Надо только собрать деньги и молиться, чтобы открыли границы с Китаем или с другими странами, где нас примут на лечение, — рассказала Юлия.
По её словам, необходимая терапия обойдётся в 100 тысяч долларов, к настоящему моменту собрали 3 540 000 рублей (примерно $50 994). Принять доктора готовы в клиниках Китая и Израиля.
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