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Лучше спать вместе. Учёные рассказали, в чём польза сна супругов в одной кровати

Для эксперимента были взяты 12 гетеросексуальных пар, которые подключили к специальным аппаратам во время ночного отдыха.

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Фото © Pixabay

Большая группа специалистов из разных стран выяснила, что семейным парам намного полезнее спать вместе, нежели по отдельности.

Сообщается, что для исследования были взяты 12 гетеросексуальных пар, которые несколько ночей провели в лаборатории сна, где их подключили к комплексам полисомнографии.

Во время сна у участников эксперимента снимались различные параметры — от мозговых волн до сердечной деятельности и даже движений глаз. Также все испытуемые прошли тестирование, в котором они рассказали о продолжительности отношений и глубине чувств друг к другу.

В результате исследования учёные пришли к выводу, что "фаза быстрого сна" у пар, которые ночуют вместе, была более продолжительной. Принято считать, что именно в эти минуты отдыха мы видим цветные красочные сны, а также решаются эмоциональные проблемы человека, уходят переживания и стресс. Также специалисты выявили, что пары синхронизируют свои схемы сна, когда находятся вместе. По наблюдениям учёных, эта синхронизация связана с глубиной отношений.

Сон с партнёром может на самом деле дать вам дополнительный импульс в отношении вашего психического здоровья, вашей памяти и творческих навыков решения проблем, — отметил автор исследования, доктор Хеннинг Йоханнес Дрюс из Центра интегративной психиатрии.

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