Меркель призывает задуматься о мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны к тому, что нужно готовиться к миру, в котором США не будут являться лидером. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

По словам Меркель, все страны Старого Света должны серьёзно подумать над новой реальностью, в которой Штаты не стремятся исполнять роль мирового лидера, как прежде.

— Мы выросли с определённым знанием того, что Соединённые Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьёз задуматься над этим, — подчеркнула немецкий канцлер.

Меркель также прокомментировала решение о сокращении количества американских военных на территории Германии, отметив, что войска США помогают защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы Вашингтона. Канцлер уверена, что Берлин продолжит наращивать свой военный потенциал, и надеется на сохранение оборонного сотрудничества с американскими властями.

— Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику, — резюмировала Меркель.