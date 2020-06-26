Меркель объяснила, почему Европе нужен конструктивный диалог с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир больше не может "принимать как должное" то, что США по-прежнему стремятся стать мировым лидером, поэтому Белому дому следует скорректировать свои приоритеты. При этом она отметила, что у Европы есть основания для сотрудничества с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

— Есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству, — приводит её слова издание.

На вопрос журналистов о том, как Германия оценивает угрозу, которая исходит от России, канцлер отметила, что "воинственное поведение" по отношению к РФ — весьма закономерный результат "дезинформационных кампаний", которые проходят в том числе и в самой Германии.

Она также прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о том, что Пентагон отзывает около половины своего военного контингента из ФРГ из-за того, что Берлин "не платит" в бюджет НАТО. По её словам, не только Германия, но и вся Европа должна нести больше финансового бремени, чем "во время холодной войны". Она также отметила, что Германия добилась значительного роста в данном направлении в последнее время.