В США россиянин Сергей Медведев признал свою вину в деле с ущербом более чем на $568 миллионов

Гражданин России Сергей Медведев в ходе заседания суда в США заявил, что признаёт себя виновным в преступном сговоре и участии в транснациональной преступной группе Infraud Organization. Об этом говорится в релизе Минюста США.

— Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из Российской Федерации, признал себя виновным перед судьёй окружного суда Невады, США, Джеймсом Маханом, — сообщает американское ведомство.

В Министерстве юстиции называют Медведева, который был задержан в 2018 году, одним из главарей Infraud Organization. По их данным, эта организация вела работу по "крупномасштабному приобретению, продаже и распространению похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабанды".

В Минюсте США сообщили, что Сергей Медведев и украинец Святослав Бондаренко основали группировку в 2010 году, главной целью был "кардинг" — покупка товаров в Интернете по поддельным или украденным данным о банковских картах.

— В марте 2017 года в Infraud Organization был зарегистрирован 10 901 член. За историю своего семилетнего существования Infraud Organization имела намерение нанести ущерб на 2,2 миллиарда долларов при фактическом ущербе более чем 568 миллионов долларов разным финансовым организациям, продавцам, частным лицам и продолжала бы это делать в обозримом будущем, если бы ей не помешали, — говорится в документе.