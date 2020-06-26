Зеленский вновь пообещал "вернуть" Крым и людей

Президент Украины Владимир Зеленский накануне с рабочим визитом посетил аэропорт Херсона, где встретился с крымско-татарскими активистами. Они подарили главе государства свой флаг, а тот в ответ пообещал, что "обязательно" поднимет именно его в "вернувшемся" Крыму. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

— Мы всех вернём: и Крым вернём, и людей. Мы в это верим, — сказал Зеленский.

В ходе диалога главе государства пожелали "божьей помощи" в его начинании, и тот согласился "Очень надо!" — указал он. И продолжил, что сам "безумно" верит, что это однажды произойдёт. Он также отметил важность своего обещания, ведь 26 июня в стране отмечается День крымско-татарского флага, подаренный ему стал "первым шагом" на пути возвращения полуострова.