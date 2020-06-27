СМИ: Алибасов "исчезал" потому, что лечился в психиатрической клинике

Российский продюсер Бари Алибасов в течение большей части прошедшего месяца был вне поля зрения, поскольку находился на лечении в наркологической клинике, а 25 июня его перевели в психиатрическую. Об этом сообщает Пятый канал.

— Пациента перевели в психиатрическую клинику с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя, — говорится в сообщении.

По данным Mash, Алибасов проходил лечение в одной из столичных клиник, однако на фоне принимаемых препаратов его состояние стало нестабильным. Поэтому после осмотра было решено вызвать ему скорую помощь, чтобы отправить к психиатрам.