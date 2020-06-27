Пушков рассказал, чем обернулась для Украины "безумная вера", о которой говорил Зеленский

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского, как и все, звучащие последнее время в Киеве, представляют собой только демагогию и происходящие события это лишь подтверждают. Об этом он написал в "Твиттере".

— Пока в Киеве "верят", что вернут "и Крым, и людей", и бодро рассуждают о "деоккупации", которую якобы готовят, Украина уже практически потеряла Донбасс, — отмечает Пушков.

Он указывает, что уже шесть лет регион живёт собственной жизнью, и это может говорить лишь о том, что на Украине "демагогия заменила политику" и последней попросту некому заняться.