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Пушков рассказал, чем обернулась для Украины "безумная вера", о которой говорил Зеленский

Он отмечает, что Незалежная также "практически потеряла" Донбасс.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского, как и все, звучащие последнее время в Киеве, представляют собой только демагогию и происходящие события это лишь подтверждают. Об этом он написал в "Твиттере".

Пока в Киеве "верят", что вернут "и Крым, и людей", и бодро рассуждают о "деоккупации", которую якобы готовят, Украина уже практически потеряла Донбасс, — отмечает Пушков.

Он указывает, что уже шесть лет регион живёт собственной жизнью, и это может говорить лишь о том, что на Украине "демагогия заменила политику" и последней попросту некому заняться.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки на юг страны заявил о том, что "безумно верит" в то, что Украина обязательно вернёт "Крым и людей".

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