На Украине мужчина отдал сапоги Зеленскому, чтобы президент прошёл по грязи

Житель Ивано-Франковской области решил отдать свои резиновые сапоги президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он смог пройти по грязи. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Отмечается, что украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Прикарпатье, чтобы оценить последствия сильных наводнений на Западной Украине.

В селе Ланчин Ивано-Франковской области кортеж Зеленского увяз в грязи. Кроме того, обувь главы государства оказалась совсем неподходящей для осмотра пострадавшей территории.

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Один из охранников первого лица государства попросил принести для Зеленского сапоги. В итоге житель села принял решение отдать президенту свои.