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На Украине мужчина отдал сапоги Зеленскому, чтобы президент прошёл по грязи

Это произошло во время осмотра главой государства территорий, которые были затоплены из-за непогоды и паводков.

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Фото © Hromadske.ua

Житель Ивано-Франковской области решил отдать свои резиновые сапоги президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он смог пройти по грязи. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Отмечается, что украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Прикарпатье, чтобы оценить последствия сильных наводнений на Западной Украине.

В селе Ланчин Ивано-Франковской области кортеж Зеленского увяз в грязи. Кроме того, обувь главы государства оказалась совсем неподходящей для осмотра пострадавшей территории.

Фото © Hromadske.ua

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Один из охранников первого лица государства попросил принести для Зеленского сапоги. В итоге житель села принял решение отдать президенту свои.

Стоит отметить, что с 22 июня во многих областях на западе Украины возникают масштабные подтопления из-за непогоды и паводков. Ожидается, что уровень воды в реке Прут поднимется на 6,5 метра. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

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