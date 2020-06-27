На Украине мужчина отдал сапоги Зеленскому, чтобы президент прошёл по грязи

Житель Ивано-Франковской области решил отдать свои резиновые сапоги президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он смог пройти по грязи. Об этом сообщает Hromadske.ua.
Отмечается, что украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Прикарпатье, чтобы оценить последствия сильных наводнений на Западной Украине.
В селе Ланчин Ивано-Франковской области кортеж Зеленского увяз в грязи. Кроме того, обувь главы государства оказалась совсем неподходящей для осмотра пострадавшей территории.
Один из охранников первого лица государства попросил принести для Зеленского сапоги. В итоге житель села принял решение отдать президенту свои.
Стоит отметить, что с 22 июня во многих областях на западе Украины возникают масштабные подтопления из-за непогоды и паводков. Ожидается, что уровень воды в реке Прут поднимется на 6,5 метра. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.