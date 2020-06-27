Цукерберг заявил, что Facebook будет запрещать порождать ненависть в рекламе

Владелец Facebook Марк Цукерберг рассказал, что компания запретит в рекламе, размещённой в соцсети, те высказывания, которые порождают ненависть.
Кроме того, по его словам, будут маркироваться те публикации, которые могут заслуживать внимания или иметь ценность для общества, но нарушают политику социальной сети.
— Мы расширяем нашу политику в отношении рекламы, чтобы запретить утверждения, что люди определённой расы, этнической принадлежности, национальности, религиозных убеждений, касты, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса представляют угрозу для безопасности, здоровья или существования других, — отметил Цукерберг в своём заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.
Глава соцсети также добавил, что компания расширяет политику по защите мигрантов, беженцев и тех граждан, которые находятся в поиске убежища, от рекламы, в которой говорится о том, что они уступают другим группам людей, или показывается презрение и отвращение к ним.
Марк Цукерберг подчеркнул, что представители Facebook иногда не удаляют тот контент, который нарушает политику социальной сети, если ценность для общественных интересов перевешивает риск причинения вреда компании.
— Зачастую просмотр того, что говорят политики, отвечает общественным интересам, и точно так же новостные издания сообщат о том, что скажут политики. Мы думаем, что люди должны иметь возможность видеть это сами на наших платформах. Скоро мы начнём маркировать некоторый контент, который мы не удаляем, потому что он заслуживает внимания, и люди смогут увидеть, когда это происходит, — поведал он.