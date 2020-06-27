Цукерберг заявил, что Facebook будет запрещать порождать ненависть в рекламе

Владелец Facebook Марк Цукерберг рассказал, что компания запретит в рекламе, размещённой в соцсети, те высказывания, которые порождают ненависть.

Кроме того, по его словам, будут маркироваться те публикации, которые могут заслуживать внимания или иметь ценность для общества, но нарушают политику социальной сети.

— Мы расширяем нашу политику в отношении рекламы, чтобы запретить утверждения, что люди определённой расы, этнической принадлежности, национальности, религиозных убеждений, касты, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса представляют угрозу для безопасности, здоровья или существования других, — отметил Цукерберг в своём заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.

Глава соцсети также добавил, что компания расширяет политику по защите мигрантов, беженцев и тех граждан, которые находятся в поиске убежища, от рекламы, в которой говорится о том, что они уступают другим группам людей, или показывается презрение и отвращение к ним.

Марк Цукерберг подчеркнул, что представители Facebook иногда не удаляют тот контент, который нарушает политику социальной сети, если ценность для общественных интересов перевешивает риск причинения вреда компании.