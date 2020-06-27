В США один человек ослеп, трое умерли после коктейлей с антисептиком из метанола

В американском городе Санта-Фе, столице штата Нью-Мексико, три человека погибли и ещё пятеро оказались на грани жизни и смерти после застолья с антибактериальным средством для рук, в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения штата.

По данным медиков, в общей сложности в распитии смертельных коктейлей участвовало восемь человек, один из выживших ослеп навсегда, трое всё ещё госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По словам представителей органов здравоохранения, за последнее время ещё как минимум в двух округах были зарегистрированы подобные случаи. По их данным, это связано с ростом популярности данного вида продукции в целом и, как следствие, ростом интереса недобросовестных производителей.