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В США один человек ослеп, трое умерли после коктейлей с антисептиком из метанола

В общей сложности пострадало восемь гостей.

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В американском городе Санта-Фе, столице штата Нью-Мексико, три человека погибли и ещё пятеро оказались на грани жизни и смерти после застолья с антибактериальным средством для рук, в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения штата.

По данным медиков, в общей сложности в распитии смертельных коктейлей участвовало восемь человек, один из выживших ослеп навсегда, трое всё ещё госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По словам представителей органов здравоохранения, за последнее время ещё как минимум в двух округах были зарегистрированы подобные случаи. По их данным, это связано с ростом популярности данного вида продукции в целом и, как следствие, ростом интереса недобросовестных производителей.

Ранее Лайф сообщал, что в Мексике почти сто человек за две недели погибли от отравления нелегальным алкоголем.

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