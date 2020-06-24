Что необычного в этих кухонных губках? Бабушка удивила Facebook, выложив фото нового десерта

Недавно 52-летняя Элис Мунро, которая воспитывает 10 внуков и внучек, поделилась фотографиями самых обычных губок. Но, конечно, фанаты бабушки-кондитера знают: нужно во всём искать подвох. Недавно она поразила всех сладкими крылышками и картошкой фри. Вот и сейчас оказалось, что мыть посуду губками не стоит, ведь это настоящие ванильные пирожные. Вкусняшки так аккуратно испечены и собраны, что могут обмануть кого угодно.
Фото © Alice Munro
И хоть может показаться, что такие кулинарные изыски подвластны только кондитерам со стажем, Элис уверяет — много опыта не надо. Сама женщина использует смесь для кексов за пару долларов, которую можно найти в любом продуктовом. Единственное, что ещё ей понадобилось, — это пищевые красители, а также масляный крем и дроблёное шоколадное печенье для начинки и декора.
Фото © Alice Munro
Все инструкции по выпеканию и так написаны на упаковках смеси. Остаётся только добавить зелёный и чёрный красители для насыщенного изумрудного цвета в 1/3 теста, а оставшуюся часть слегка подкрасить жёлтым. Когда бисквиты будут готовы, их остаётся лишь соединить с помощью масляного крема и нарезать на отдельные пирожные размера реальной губки, пишет Daily Mail.
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