Что необычного в этих кухонных губках? Бабушка удивила Facebook, выложив фото нового десерта

Недавно 52-летняя Элис Мунро, которая воспитывает 10 внуков и внучек, поделилась фотографиями самых обычных губок. Но, конечно, фанаты бабушки-кондитера знают: нужно во всём искать подвох. Недавно она поразила всех сладкими крылышками и картошкой фри. Вот и сейчас оказалось, что мыть посуду губками не стоит, ведь это настоящие ванильные пирожные. Вкусняшки так аккуратно испечены и собраны, что могут обмануть кого угодно.

Фото © Alice Munro

И хоть может показаться, что такие кулинарные изыски подвластны только кондитерам со стажем, Элис уверяет — много опыта не надо. Сама женщина использует смесь для кексов за пару долларов, которую можно найти в любом продуктовом. Единственное, что ещё ей понадобилось, — это пищевые красители, а также масляный крем и дроблёное шоколадное печенье для начинки и декора.

Фото © Alice Munro