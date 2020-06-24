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Что необычного в этих кухонных губках? Бабушка удивила Facebook, выложив фото нового десерта

Бабушка из Тасмании регулярно поражает тысячи пользователей соцсети оригинальными сладостями, которые делает сама. На этот раз женщина удивила съедобными губками для мытья посуды.

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Фото © Alice Munro

Недавно 52-летняя Элис Мунро, которая воспитывает 10 внуков и внучек, поделилась фотографиями самых обычных губок. Но, конечно, фанаты бабушки-кондитера знают: нужно во всём искать подвох. Недавно она поразила всех сладкими крылышками и картошкой фри. Вот и сейчас оказалось, что мыть посуду губками не стоит, ведь это настоящие ванильные пирожные. Вкусняшки так аккуратно испечены и собраны, что могут обмануть кого угодно.

Фото © Alice Munro

И хоть может показаться, что такие кулинарные изыски подвластны только кондитерам со стажем, Элис уверяет — много опыта не надо. Сама женщина использует смесь для кексов за пару долларов, которую можно найти в любом продуктовом. Единственное, что ещё ей понадобилось, — это пищевые красители, а также масляный крем и дроблёное шоколадное печенье для начинки и декора.

Фото © Alice Munro

Все инструкции по выпеканию и так написаны на упаковках смеси. Остаётся только добавить зелёный и чёрный красители для насыщенного изумрудного цвета в 1/3 теста, а оставшуюся часть слегка подкрасить жёлтым. Когда бисквиты будут готовы, их остаётся лишь соединить с помощью масляного крема и нарезать на отдельные пирожные размера реальной губки, пишет Daily Mail.

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