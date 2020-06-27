Илон Маск назвал самого богатого человека на планете подражателем

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал на своей странице в "Твиттере", что основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос является подражателем.

Это произошло после того, как тот объявил о покупке стартапа беспилотных автомобилей.

— Джефф Безос — подражатель. Ха-ха, — написал Маск, прикрепив ссылку на сообщение издания Financial Times о покупке компанией Amazon стартапа Zoox за 1,2 миллиарда долларов.

До этого основатель Tesla и SpaceX уже называл так Безоса после информации о том, что компания самого богатого человека на планете Blue Origin LLC, являющаяся конкурентом SpaceX в борьбе за коммерческие запуски в космическое пространство, заявила о планах создания спутниковой группировки для обеспечения интернет-связи.