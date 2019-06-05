При этом шоумен чувствует себя относительно хорошо — находится в сознании и самостоятельно дышит.

Российский продюсер Бари Алибасов получил ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени. Об этом сообщает портал "360" со ссылкой на пиарщика шоумена Вадима Горжанкина.

— Врачи борются за жизнь известного продюсера и опасаются давать прогнозы, — сказал он.

По словам Горжанкина, поставленный Алибасову диагноз тяжёлый, но сам шоумен чувствует себя относительно хорошо — находится в сознании и самостоятельно дышит. PR-директор также отметил, что, учитывая такую динамику, есть вероятность, что состояние продюсера улучшится.

Как сообщалось ранее, Алибасов по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Его сын сообщил, что жизни отца ничего не угрожает. Медики рассказали Лайфу, что состояние продюсера остаётся тяжёлым.