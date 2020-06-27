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Более 25% россиян берут первый кредит в возрасте до 23 лет

Эти деньги чаще всего идут на покупку телефонов, ноутбуков и других электронных устройств.

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Фото © Pixabay

Примерно 26% жителей России берут свой первый розничный кредит в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом говорится в результатах опроса компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), передаёт ТАСС.

Сообщается, что большинство заёмщиков тратят эти деньги на покупку различных электронных гаджетов.

Чаще всего заёмщики из самой молодой категории (18–23 года) пускают кредитные средства на покупку всевозможных гаджетов и девайсов. Во-первых, это нужно для активных коммуникаций в онлайн-пространстве (соцсети, мессенджеры и пр.), во-вторых, для многих данные устройства выполняют роль своего рода социального индикатора — как известно, среди молодёжи на них обращается пристальное внимание коллектива, — отмечают в компании, которая проводила исследование.

Стоит отметить, что больше всего полученных в кредит средств вкладывается в покупку топовых моделей смартфонов от главных мировых производителей (68%), ноутбуки (13%), планшеты (8%), наушники (6%), различные технические устройства, такие как квадрокоптеры, гироскутеры, электросамокаты (5%).

В исследовании также указывается, что наибольшую долю заёмщиков (66%), которые взяли кредит впервые, составляют россияне в возрасте от 23 до 42 лет. Они полученные средства расходуют на то, чтобы сделать ремонт — 46%, купить автомобиль — 20%, мелкую бытовую технику — 15%, или на организацию мероприятий (свадьба, юбилей, отпуск) — 19%.

Те люди, которые взяли первый кредит в возрасте 42–65 лет (8%), тратят деньги на помощь своим детям — 38%, на развитие бизнеса — 27%, приобретение собственной квартиры или дачи — 22%, а также на выплату за медицинские услуги — 13%.

Отмечается, что данный опрос проводился среди более чем пяти тысяч жителей России в возрасте 18–65 лет.

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