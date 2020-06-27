Более 25% россиян берут первый кредит в возрасте до 23 лет

Примерно 26% жителей России берут свой первый розничный кредит в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом говорится в результатах опроса компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), передаёт ТАСС.

Сообщается, что большинство заёмщиков тратят эти деньги на покупку различных электронных гаджетов.

— Чаще всего заёмщики из самой молодой категории (18–23 года) пускают кредитные средства на покупку всевозможных гаджетов и девайсов. Во-первых, это нужно для активных коммуникаций в онлайн-пространстве (соцсети, мессенджеры и пр.), во-вторых, для многих данные устройства выполняют роль своего рода социального индикатора — как известно, среди молодёжи на них обращается пристальное внимание коллектива, — отмечают в компании, которая проводила исследование.

Стоит отметить, что больше всего полученных в кредит средств вкладывается в покупку топовых моделей смартфонов от главных мировых производителей (68%), ноутбуки (13%), планшеты (8%), наушники (6%), различные технические устройства, такие как квадрокоптеры, гироскутеры, электросамокаты (5%).

В исследовании также указывается, что наибольшую долю заёмщиков (66%), которые взяли кредит впервые, составляют россияне в возрасте от 23 до 42 лет. Они полученные средства расходуют на то, чтобы сделать ремонт — 46%, купить автомобиль — 20%, мелкую бытовую технику — 15%, или на организацию мероприятий (свадьба, юбилей, отпуск) — 19%.

Те люди, которые взяли первый кредит в возрасте 42–65 лет (8%), тратят деньги на помощь своим детям — 38%, на развитие бизнеса — 27%, приобретение собственной квартиры или дачи — 22%, а также на выплату за медицинские услуги — 13%.