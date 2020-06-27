Врач рассказал, как защитить организм от "погодной пилы" метеозависимым людям

Резкая смена влажности, давления, магнитной активности и температуры весьма неблагоприятно сказывается на организме человека. Чтобы наиболее безболезненно пережить такую "погодную пилу", необходимо не откладывать визит к врачу. Об этом заявил академик РАН Юрий Беленков в интервью радио Sputnik.

— Нужно прежде всего соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны. Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств, — сказал он.

По его словам, метеозависимым людям, которые остро переживают смену погоды, могут помочь препараты-адаптогены. Они содержат гормон, который управляет биологическими и циркадными ритмами человеческого организма и помогает переносить колебания погоды.