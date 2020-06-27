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Врач рассказал, как защитить организм от "погодной пилы" метеозависимым людям

По его словам, в группе риска также люди, склонные к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

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Резкая смена влажности, давления, магнитной активности и температуры весьма неблагоприятно сказывается на организме человека. Чтобы наиболее безболезненно пережить такую "погодную пилу", необходимо не откладывать визит к врачу. Об этом заявил академик РАН Юрий Беленков в интервью радио Sputnik.

Нужно прежде всего соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны. Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств, — сказал он.

По его словам, метеозависимым людям, которые остро переживают смену погоды, могут помочь препараты-адаптогены. Они содержат гормон, который управляет биологическими и циркадными ритмами человеческого организма и помогает переносить колебания погоды.

Ранее Лайф сообщал, что британские специалисты Национальной службы здравоохранения пришли к выводу, что излечение от коронавируса не гарантирует восстановления здоровья и его последствия могут проявляться всю жизнь.

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