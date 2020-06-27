В Госдуме предложили Мишустину увеличить доплаты для безработных с детьми

Автор инициативы уверен, что мера могла бы стать весомой финансовой поддержкой для тех, кто оказался в сложном положении на фоне ситуации с коронавирусом.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением увеличить доплату к пособию по безработице на каждого ребёнка. Об этом сообщает RT.

Парламентарий обратил внимание на изменения в условиях начисления пособия по безработице, которые произошли на фоне пандемии. Так, каждый месяц с апреля по июнь включительно должна быть назначена доплата в размере трёх тысяч рублей на одного ребёнка.

Однако Фёдоров предлагает сохранить меру и в дальнейшем, так как она может помочь тем, кто оказался в затруднительном финансовом положении.