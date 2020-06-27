Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Родственники создателя Шерлока Холмса Артура Конан Дойла подали в суд на компанию Netflix из-за нарушения авторских прав при создании сериала "Энола Холмс". Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что картина основана на серии книг писателя-фантаста Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

В 2014 году наследники Конан Дойла перестали получать авторские отчисления за произведения о детективе, которые были написаны до 1923 года, поскольку суд признал их общественным достоянием. Однако родственники писателя уверены, что в сериале есть отсылки к поздним рассказам Конан Дойла, которые не подпадают под этот запрет.

Стоит отметить, что иск был направлен против Netflix, кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, а также сценаристов Нэнси Спрингер и Джека Торна и режиссёра Гарри Брэдбира. Наследники выразили протест в связи с "несогласованным использованием оригинальной авторской манеры" Конан Дойла. Они также заявили, что в данном сериале показаны "эмпатия и отношение к людям", свойственные Холмсу в рассказах, которые были написаны после 1923 года.