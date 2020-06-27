В адрес сотрудников Посольства РФ в Вашингтоне поступают угрозы с подачи американских СМИ

Недостоверные публикации американских СМИ с обвинениями в адрес России, согласно которым российская разведка предлагала вознаграждения за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане привели к тому, что сотрудникам посольства начали поступать угрозы. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

— Необоснованные и анонимные обвинения России как организатора убийства американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне, — говорится в сообщении.

Дипломаты призывают журналистов прекратить производство фейков, которые становятся причиной угрожающих жизни ситуаций, и просят власти США принять эффективные меры для поддержания международных обязательств.

В публикации американской газеты The New York Times, о которой идёт речь, со ссылкой на источники утверждается, что Россия таким образом пыталась сорвать мирные переговоры США с талибами*. При этом, как отмечают в посольстве, американским военным экспертам не удалось объяснить, как передавались деньги, если это действительно имело место быть, а главное — по какому принципу выбирались цели.

В дипмиссии констатировали, что издание "изобретает" лживые истории при отсутствии достаточных оснований, кроме того, авторы не имеют доступа ко всей информации о сотрудничестве России и США не только по процессу мирного урегулирования в США, но и по Сирии, КНДР, Венесуэле и Ирану.

Ранее Лайф сообщал, что в Афганистане издали указ о помиловании заключённых членов "Талибана".