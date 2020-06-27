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Опубликовано 27 июня 2020, 02:49

Фанаты группы Metallica назвали свою любимую песню — видео

Голосование проходило в формате парных раундов на выбывание.

Музыкальная группа Metallica объявила результаты турнира среди зрителей на звание лучшей песни, когда-либо сыгранной коллективом. Победителем стала Master of puppets из одноимённого альбома, который увидел свет в 1986 году. Об этом сообщили сами исполнители в "Инстаграме".

Вокалист группы Metallica намерен показаться на публике после курса реабилитации
Вокалист группы Metallica намерен показаться на публике после курса реабилитации

Стоит отметить, что голосование среди зрителей проходило в формате противостояния "лицом к лицу" по системе турниров на выбывание: 64 композиции по очереди выбивали друг друга из сетки, пока не осталось два финалиста — Master of puppets и One из следующего альбома музыкантов. В полуфинал пробились также Enter sandman и Fade to black.

Турнир проводился на протяжении месяца, в каждом раунде решения принимались в зависимости от того, на стороне какого трека оказывался перевес в соотношении поклонников. Учитывались голоса в Stories в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

Ранее Лайф сообщал, что вокалист группы Metallica намерен показаться на публике после прохождения курса реабилитации в связи с алкогольной зависимостью.

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Сергей Тюленин
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