Фанаты группы Metallica назвали свою любимую песню — видео

Музыкальная группа Metallica объявил результаты турнира среди зрителей на звание лучшей песни, когда-либо сыгранной коллективом. Победителем стала Master of puppets из одноимённого альбома, который увидел свет в 1986 году. Об этом сообщили сами исполнители в "Инстаграме".

Стоит отметить, что голосование среди зрителей проходило в формате противостояния "лицом к лицу" по системе турниров на выбывание: 64 композиции по очереди выбивали друг друга из сетки, пока не осталось два финалиста — Master of puppets и One из следующего альбома музыкантов. В полуфинал пробились также Enter sandman и Fade to black.