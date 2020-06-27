Фанаты группы Metallica назвали свою любимую песню — видео
Голосование проходило в формате парных раундов на выбывание.
Музыкальная группа Metallica объявила результаты турнира среди зрителей на звание лучшей песни, когда-либо сыгранной коллективом. Победителем стала Master of puppets из одноимённого альбома, который увидел свет в 1986 году. Об этом сообщили сами исполнители в "Инстаграме".
Стоит отметить, что голосование среди зрителей проходило в формате противостояния "лицом к лицу" по системе турниров на выбывание: 64 композиции по очереди выбивали друг друга из сетки, пока не осталось два финалиста — Master of puppets и One из следующего альбома музыкантов. В полуфинал пробились также Enter sandman и Fade to black.
Турнир проводился на протяжении месяца, в каждом раунде решения принимались в зависимости от того, на стороне какого трека оказывался перевес в соотношении поклонников. Учитывались голоса в Stories в "Фейсбуке" и "Инстаграме".
Ранее Лайф сообщал, что вокалист группы Metallica намерен показаться на публике после прохождения курса реабилитации в связи с алкогольной зависимостью.