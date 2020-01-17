Вокалист группы Metallica намерен показаться на публике после курса реабилитации

Он посетит выставку собственных ретроавтомобилей, а также примет участие в аукционе по продаже своих гитар.

Американский рок-музыкант, вокалист легендарной группы Metallica Джеймс Хэтфилд после отмены концертов из-за необходимости прохождения очередного курса реабилитации в связи с алкогольной зависимостью намерен появиться на публике в конце января. Об этом сообщает журнал NME.

По данным издания, Хэтфилд проведёт встречу с фанатами на автомобильной выставке в музее Petersen в Лос-Анджелесе, где также примет участие в аукционе по продаже двух своих электрогитар. Примечательно, что выставленные на экспозиции авто также были предоставлены музыкантом, в частности Jaguar 1948 года и Ford 1936 года, сделанные по индивидуальному заказу.