Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 января 2020, 02:19

Вокалист группы Metallica намерен показаться на публике после курса реабилитации

Джеймс Хэтфилд. Фото © Facebook / Metallica

Джеймс Хэтфилд. Фото © Facebook / Metallica

Он посетит выставку собственных ретроавтомобилей, а также примет участие в аукционе по продаже своих гитар.

Американский рок-музыкант, вокалист легендарной группы Metallica Джеймс Хэтфилд после отмены концертов из-за необходимости прохождения очередного курса реабилитации в связи с алкогольной зависимостью намерен появиться на публике в конце января. Об этом сообщает журнал NME.

По данным издания, Хэтфилд проведёт встречу с фанатами на автомобильной выставке в музее Petersen в Лос-Анджелесе, где также примет участие в аукционе по продаже двух своих электрогитар. Примечательно, что выставленные на экспозиции авто также были предоставлены музыкантом, в частности Jaguar 1948 года и Ford 1936 года, сделанные по индивидуальному заказу.

В конце сентября Metallica объявила об отмене тура по Австралии и Новой Зеландии из-за состояния 56-летнего вокалиста Джеймса Хэтфилда, который уже много лет борется с алкогольной зависимостью. В начале 2000-х годов он уже проходил один курс лечения.

BannerImage
Сергей Тюленин
  • Новости
  • Metallica
  • Знаменитости
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar