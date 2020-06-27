В США выявили рекордное количество случаев коронавируса за сутки

В Соединённых Штатах за минувшие сутки коронавирусную инфекцию зафиксировали у 40 870 жителей страны. Как сообщает агентство Reuters, это рекордный показатель с самого начала пандемии.

По данным агентства, в США число инфицированных превысило 2,47 миллиона человек. Как отмечается, рекордные темпы распространения данной инфекции зафиксированы на этой неделе, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. В некоторых из этих регионов число заболеваний резко выросло после отмены некоторых мер, введённых для борьбы с CoViD-19.

Вице-президент США Майк Пенс уточнил, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в 16 штатах, в остальных 34 ситуация стабильная. По его словам, наиболее трудное положение в данный момент в Аризоне, Техасе и Флориде.