В США актёр решил отказаться от озвучки персонажа из "Гриффинов" из-за разного цвета кожи

Американский актёр Майк Генри, который долгие годы был голосом персонажа Кливленда Брауна из "Гриффинов", отказался озвучивать этого героя. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, причиной для такого решения стало то, что сам актёр белый, а его мультперсонаж — чернокожий.

По сценарию мультсериала Кливленд Браун — это друг и сосед главного героя, Питера Гриффина. Майк Генри озвучивал его с 1999 года. Браун даже стал главным героем мультсериала "Шоу Гриффинов", однако в 2013 году его после четырёх лет эфира закрыли из-за низких рейтингов.

Кроме того, как пишет издание Deadline, создатели другого американского мультсериала, "Симпсоны", заявили о том, что белые актёры больше не будут озвучивать персонажей с другим цветом кожи.