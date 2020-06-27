Будет жарко, но возможен дождь. Синоптики рассказали, чего ждать москвичам от погоды в субботу

Жителей столицы в субботу ожидает переменная облачность, местами дождь с грозой. Температура днём в Москве поднимется до 30–32 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 18 градусов. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью до 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. 27 июня в регионе объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.