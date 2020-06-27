Онколог рассказал о продуктах, которые провоцируют риски развития раковых опухолей

Одним из факторов, оказывающих влияние на риски развития онкологических заболеваний, является питание. Причём речь идёт не только о расстройствах пищевого поведения, но и об употреблении конкретных продуктов. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

Доктор отметил, что данное утверждение было доказано "ещё в прошлом веке". По словам Пылева, сокращение количества съедаемого красного мяса или вовсе отказ от него "несколько уменьшает риск". Однако в то же время онколог указывает, что решение о разного рода гастрономических ограничениях всегда достаточно неоднозначно, поскольку у любого продукта имеются как положительные, так и отрицательные свойства.