В США обломки лайнера сами сползли с горы к спасателям, пока их искали более 60 лет

Неподалёку от американского города Анкоридж в штате Аляска, на леднике Колони, военными были извлечены останки пассажиров, погибших в авиакатастрофе в 1952 году. Об этом сообщает Assocoated Press.

— Авария была практически забыта, пока жёлтый спасательный плот не обнаружила на леднике военная учебная миссия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 ноября 1952 года военный самолёт C-124 Globemaster врезался в гору, в результате чего погибло 52 человека — 11 членов экипажа и 41 пассажир. На тот момент извлечь тела погибших оказалось невозможным, они вместе с обломками постепенно сползли вниз и в конечном итоге вросли в ледник.

Как рассказал журналистам представитель штаба по поиску останков, сейчас перед бригадами стоит задача максимально обнаружить любые следы и достать их из ледяного плена, поскольку постепенно они вместе с ледником движутся в озеро Джордж. К настоящему моменту не удалось идентифицировать лишь девять пассажиров воздушного судна.